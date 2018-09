Ca sa elimini umiditatea din casa ta, o solutie eficienta pe termen lung, dar costisitoare pe termen scurt, ar fi sa-ti renovezi o locuinta. Descopera, in continuare, ce lucrari de renovare poti sa faci pentru o umiditate optima in locuinta.

Monteaza un termosistem

In cazul in care casa ta nu este termoizolata, monteaza un termosistem. Termosistemul reprezinta o solutie tehnica pentru termoizolarea exterioara a unei constructii. Termoizolarea se poate face cu diverse materiale, insa specialistii in constructii apeciaza ca vata minerala reprezinta cea mai buna optiune. Vata minerala nu doar ca sporeste eficienta energetica a unei cladiri, ci este si un bun izolator impotriva zgomotului si incendiilor. De asemenea, vata minerala are o permeabilitate buna la vapori, adica le permite peretilor sa respire.

Daca tot montezi un termosistem, ar fi bine sa aplici si o tencuiala decorativa (https://www.macostore.ro/tencuieli-decorative). Tencuielile decorative infrumuseteaza locuinta si, in plus, o protejeaza suplimentar impotriva radiatiilor ultraviolete, focului, umezelii si ciupercilor.

Instaleaza tavane casetate

In situatia in care incaperile casei tale sunt suficient de spatioase ai putea ca, in timpul lucrarilor de renovare, sa iei in calcul sa montezi niste tavane casetate. Tavanele casetate au multe beneficii pentru o incapere:

- contribuie la izolarea termica;

- izoleaza acustic;

- sunt incombustibile;

- reflecta lumina.

Hidroizoleaza baia, subsolul si balcoanele casei

Alternative la renovare pentru reglarea umiditatii aerului

Daca baia, subsolul si balcoanele casei tale nu au beneficiat, pana acum, de lucrari de hidroizolatii, asigura-te ca muncitorii care iti vor renova locuinta vor remedia acest aspect. In bai, hidroizolatiile vor trebui aplicate atat pe pereti cat si pe pardoseli. In pivnita va fi nevoie de lucrari de hidroizolare la interior si la exterior, inclusiv pe fundatie. In balcoane, in schimb, muncitorii ar fi bine sa foloseasca mortare de hidroizolare.In scenariul in care nu esti pregatit, inca, pentru o renovare costisitoare si de durata a locuintei tale, exista si alte solutii pentru reglarea umiditatii aerului in casa. De exemplu, ai putea sa-ti cumperi un dezumidificator, sau mai multe, in functie de cat cat de mare este casa ta. Dezumidificatoarele contribuie la reducerea condensului, la improspatarea aerului si la neutralizarea mirosurilor neplacute din locuinta. Ca sa stii cat de mare este nivelul de umiditate in casa ta ia-ti si umidometru. Dispozitivul respectiv are rolul de a masura umiditatea aerului. Intr-o locuinta, umiditatea aerului nu ar trebui sa depaseasca 60%, dar nici sa coboare sub 30%.

In afara de achizitia de dezumidificatoare, ca sa elimini umiditatea din casa aeriseste locuinta mai des, porneste hota de fiecare data cand gatesti si usuca rufele doar pe balcoane.