Fapta a avut loc, joi, in timpul unei ore de curs de la clasa a XI-a la Liceul Tehnologic ”Capitan Nicolae Plesoianu” din Ramnicu Valcea, iar pe filmarea postata pe Facebook se vede si se aude un tanar care-i spune profesoarei: ”Aratati-mi si mie unde am gresit. Doamna, sunteti profesoara si trebuie sa-mi aratati unde am gresit. Citeste acolo! Citeste si mie, arata ce-i gresit”.

In momentul in care profesoara ii spune ca o sa-i scada nota la purtare, elevul ii raspunde: “Eu zic sa te gandesti mai bine! Da mai citeste o data lucrarea”.

Cand profesoara ii atrage atentia ca nu se cuvine sa nu foloseasca pluralul politetii, tanarul spune: “Ba vorbesc cum vreau eu! Mai citeste o data lucrarea! Sa te vedem noi pe strada cand iesi din scoala!”

„Stai sa vezi ce o bat cand iese din scoala!”, spune elevul, adresandu-se colegilor sai care i-l intreaba daca a primit nota 2.

Inspectorul scolar general adjunct din cadrul ISJ Valcea, Vetuta Ciocan, a declarat pentru News.ro, ca vineri se intruneste Consiliul Porfesoral al liceului in care a avut loc incidentul, pentru a lua in discutie cazul elevului si sanctiunile care ar putea fi aplicate.

Tanarul, care este din localitatea Ocnele Mari, are 20 de ani, a ramas repetent in anul 2016 si a fost reinscris la liceu in acest an scolar. El a fost ridicat de politie de la domiciliu, vineri dimineata, si dus la audieri.