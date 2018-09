"Problema este mare de tot, e un examen al nostru. Daca au pornit credinciosi si ne-au determinat pe noi sa fim de acord si sa ne dam adeziunea fata de acest demers al lor, acum, daca nu iesim cu totii, sa fim prezenti - importanta este prezenta, nu altceva. Ca spui "da", toti vor spune "da", cei care spun "nu", nu vin. Dar daca, din trei milioane care am semnat, daca nu dublam, daca nu suntem acum sase milioane ca sa votam, n-are niciun rost, nu are nicio valoare, deci nu se aproba referendumul, nu este valid (...). De aceea, va rugam mult de tot, este un examen, cel mai greu examen pe care-l dam noi acum, in libertate", a spus mitropolitul Ardealului, in predica rostita vineri, la hramul Manastirii Sadinca, din judetul Sibiu, potrivit Agerpres.

Mitropolitul Laurentiu Streza s-a referit, in cuvantul sau, la cei pe care "Biserica nu o sa-i casatoreasca niciodata", sustinand ca acestia vor veni sa ceara dreptul de a se casatori si "vor lua si copiii nostri, pentru ca ei nu pot face copii".

"Ganditi-va ca nu noi vom suferi, ci urmasii si urmasii urmasilor nostri. Si atunci vor zice: mai, ce parinti, ce inaintasi am avut de nu si-au lasat ei macar o jumatate de ora sa se duca acolo si sa implineasca. (...) Va rugam mult, i-am rugat pe preotii nostri sa mearga impreuna cu dumneavoastra si noi vom face la fel - vom sluji duminica la catedrala si merg cu toata catedrala. Dar cati vin la catedrala? Cati vin la biserica? Dumneavoastra aduceti-i si pe ceilalti de acasa (...). Daca pierdem examenul acesta, multe lucruri vor veni si vom plange apoi, nu se va mai repeta niciodata momentul acesta, este irepetabil", a conchis mitropolitul Ardealului,