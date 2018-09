"Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune ca politistii sa primeasca despagubiri si daca sunt raniti in afara programului de lucru, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica.

Despagubirile pentru riscurile prevazute la alin. (1) se acorda indiferent de momentul la care politistul si-a exercitat atributiile de serviciu, respectiv in timpul ori in afara programului de lucru”, se arata in textul Hotararii Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor.

Actul normativ a fost publicat recent pentru dezbatere pe site-ul propriu al MAI. Pentru a se aplica, propunerea are nevoie de aprobarea Executivului si de publicarea in Monitorul Oficial, informeaza Mediafax.

Aceste despagubiri constau in sume de bani acordate politistilor raniti, iar in cazuri grave in care un politist decedeaza, familia lui beneficiaza de aceste despagubiri.