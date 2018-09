"Eu am avut purtare abuziva? Da, ramane sa vedem care este parerea procurorilor... Inca o data, fiind ancheta in desfasurare, va multumesc mult. Imi asum toate faptele jandarmilor mei, deci nu se pune problema, dar ale BSIJ-ului, atata tot. Brigada Speciala a actionat a actionat conform legii, in litera si spirirul legii", a declarat Paraschiv, la iesirea de la audierile de la Parchetul Militar.

Colonelul Catalin Paraschiv, cel care a coordonat interventia brigazii in 10 august, a fost audiat, joi, la Parchetul Militar, si a declarat ca nu se asteapta sa fie pus sub acuzare.

"Nu ma astept sa fiu pus sub acuzare. Am actionat in limitele legii", a afirmat el, refuzand sa mai faca alte comentarii, informeaza news.ro.