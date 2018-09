Masura a fost luata de comun acord de catre toti medicii sectiei, avand la baza motive religioase. Singurele cazuri in care sunt acceptate intreruperile de sarcina sunt urgentele medicale.

"Din motive religioase, medicii din Botosani nu doresc sa mai faca avorturi la cerere, in cadrul Maternitatii, decat avorturi terapeutice, care sunt urgente medicale si care necesita interventie", a afirmat medicul Stefan Bercea, purtatorul de cuvant al unitatii medicale.

In primele opt luni ale anului, in judetul Botosani au fost inregistrate 147 de avorturi terapeutice, in conditiile in care, spre exemplu, in 2011, erau efectuate peste 1.000 de intreruperi de sarcina, informeaza Agerpres.