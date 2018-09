In aceasta noapte, la ora 00.06, s-a produs si un cutremur cu magnitudine 2,2, la adancimea de 22 de kilometri, informeaza News.ro.

Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului (25 de kilometri, Targu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) si Sfintu Gheorghe (52 de kilometri).