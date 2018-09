Pe 3 august, presedintele Klaus Iohannis a transmis la CCR o cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala in relatia cu prim-ministrul, seful statului motivand ca Viorica Dancila nu l-a informat ca intra in concediu si ca a desemnat un alt membru al Guvernului sa exercite atributiile sale.

Potrivit surselor citate, cererea lui Iohannis a fost respinsa, pentru ca "nu ne aflam in ipoteza unui interimat".

Consilierul prezidential Mihaela Ciochina a sustinut, in cadrul dezbaterii de la CCR, ca prim-ministrul s-a folosit de un artificiu lingvistic atunci cand si-a delegat atributiile.

"Prim-ministrul nu a delegat orice fel de atributii, ci a delegat o atributie constitutionala, in componenta ei operativa, al carei inteles de altfel nici nu poate fi identificat. Prim-ministrul nu a delegat atributii ce tin de managementul curent al unei institutii publice in sensul uzual al notiunii, operand cu un artificiu lingvistic. Consideram ca se eludeaza dispozitiile art. 107 alin.1 din Constitutie, lasand sa se inteleaga ca atributia constitutionala de a conduce Guvernul este diferita de cea de conducere operativa a activitatii Guvernului", a aratat Ciochina.

La randul sau, secretarul de stat in MJ Sofia Mariana Mot, reprezentant al prim-ministrului, a precizat ca premierul nu s-a aflat in imposibilitate de exercitare a atributiilor, situatie care, intr-adevar, ar fi determinat interventia constitutionala a presedintelui de a numi un prim-ministru interimar.

De asemenea, aceasta a sustinut ca nicio secunda premierul, atunci cand a plecat in cele 7 zile de concediu de odihna, nu a avut reprezentarea ca se afla in imposibilitatea reala de a-si putea exercita atributiile constitutionale. Ea a spus ca au mai existat alte decizii asemanatoare - doua in 2017 -, cand parti erau alti prim-ministri in functie, insa presedintele era acelasi. "Cu acea ocazie presedintele Romaniei nu a formulat niciun fel de critici, cu atat mai mult sa apeleze la un astfel de demers de a declansa un conflict de natura constitutionala", a aratat Mot.

Pe 3 august, presedintele Klaus Iohannis a transmis la CCR o cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala in relatia cu prim-ministrul, seful statului motivand ca Viorica Dancila nu l-a informat ca intra in concediu si ca a desemnat un alt membru al Guvernului sa exercite atributiile sale.