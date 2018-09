Pe de alta parte, networkingul este o componenta deloc de neglijat care este imbunatatita in cadrul acestor tipuri de evenimente. Pornind de la aceste considerente, oferim in acest articol 7 sfaturi de urmat pentru expozantii care participa la evenimente de tip targ sau expozitie.

1. Instruieste temeinic personalul de la stand, inainte de participarea la aceste eventuri. Un zambet poate face minuni, atragand vizitatorii, iar cunostintele despre oferta de produse si de servicii, dar si modul in care aceasta este prezentata te aduce mai aproape de a converti un potential cumparator.

2. Ofera-le vizitatorilor o experienta placuta legata de brandul tau. Cum faci asta? Simplu: prin oferirea de mostre de produs, sau de obiecte personalizate, precum si prin elemente ale comunicarii prin imagini. Daca ai o idee inedita pe care o poti pune in aplicare, care sa favorizeze interactivitatea lor, atunci nu ezita sa o faci!

3. Pregateste totul din timp. Personalul, materialele expozitionale, set-up-ul standului, totul trebuie sa fie pregatit din timp si sa arate impecabil. Organizarea, din toate punctele de vedere, este unul dintre modurile prin care poti ”cuceri” vizitatorii, care au statutul de clienti potentiali pentru afacerea ta, dar chiar si de viitori parteneri de business.

4. Promoveaza prezenta ta la evenimentele respective. Persoanele desemnate pentru a face acest lucru, fie ca vorbim despre oamenii de marketing sau despre cei din departamentul de PR ai companiei au un rol foarte important in cazul in care brandul tau participa la un targ sau la o expozitie. Publicul trebuie sa stie de acest lucru, iar el poate fi anuntat prin mai multe mijloace de comunicare: retele sociale, presa, spoturi tv si radio etc.

5. In functie de scopul pentru care a fost organizat evenimentul in cauza, te poti folosi si de baza actuala de clienti, pentru a-i invita sa ia parte la targul sau expozitia la care urmeaza sa participi. E simplu sa le dai de stiri, trimitandu-le invitatii personalizate, prin campanii de e-mail marketing sau prin SMS.

6. Daca are loc o expozitie sau un targ cu vanzare directa de produse si/sau servicii catre clienti, atunci va fi obligatoriu sa iei cu tine si echipamentele fiscale. Poti opta pentru case de marcat fiscale de la Datecs, mai exact pentru modelele portabile disponibile in acest magazin virtual, dar nu uita nici de imprimanta fiscala sau de sistemul de plata POS.



7. Succesul unui eveniment se poate cuantifica in urma incheierii acestuia. Daca ai creat o baza de date cu datele de contact si alte informatii de interes despre cei care ti-au vizitat standul, este necesar sa faci follow-up. In aceasta categorie ai multiple variante, pe care le poti aplica separat sau combinat, printre care si: marketing direct, telefonic, chestionare etc.