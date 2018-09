Daca pana acum nu ai apelat niciodata la ajutorul acestora este timpul sa afli ce este mai exact homeopatia si cum te pot ajuta tratamentele homeopate sa iti restabilesti starea de bine.

Ce este homeopatia?

Homeopatia reprezinta o metoda de tratament alternativ care stimuleaza tendinta naturala de vindecare a corpului. Medicamentele homeopate prescrise in timpul acestei proceduri sunt preparate din substante de origine minerala, vegetala si animala.

Specialistii in domeniu spun ca homeopatia nu vindeca pacientii doar pe plan fizic, ci si pe plan mental si emotional. Produsele de acest tip au puterea de a vindeca o anumita afectiune fara a avea efecte adverse si fara sa creeze dependenta, asa cum se intampla in cazul tratamentelor alopate de multe ori.

Cum actioneaza medicamentele homeopate?

Atunci cand un specialist recomanda medicamente homeopate , acesta ia in considerare mai multe caracteristici ale pacientului. Nu tine cont doar de simptomele afectiunii, ci observa cu atentie si reactia la temperaturi (rece, cald, schimbarile vremii) si diferite modificari ale apetitului sau ale senzatiei de sete.

In plus, se mai tine cont si de modul in care se misca pacientul, de constitutia lui si chiar de afectiunile mai vechi. De aceea, se poate intampla ca doua persoane care sufera de aceeasi boala sa primeasca tratament diferit.

Medicamente homeopate: principalele beneficii

Medicamentele homeopate stimuleaza sistemul imunitar si abilitatea de vindecare naturala a corpului. Ceea ce le diferentiaza de cele alopate este ca acestea sunt administrate in functie de personalitatea pacientului. De aceea, daca urmeaza sa te duci la o programare, este important sa stii din timp ca specialistul iti va adresa multe intrebari intime, asa ca ar trebui sa fii deschis si flexibil in timpul consultatiei.

Unele dintre cele mai intalnite substante care se regasesc pe lista de ingrediente a medicamentelor homeopate sunt plantele medicinale, mierea, cafeaua, usturoiul si carbunele medicinal. Aceste ingrediente sunt recunoscute pentru faptul ca ofera rezultate bune in cazul mai multor tipuri de afectiuni: gripa, raceala, rinite, boli ale sistemului digestiv, astm, afectiuni ale pielii si ale oaselor. In plus, se observa imbunatatiri si in caz de depresie, anxietate, rau de transport, muscaturi de insecte, oboseala cronica, dureri de cap frecvente, tuse, emotivitate accentuata si iritabilitate.

In homeopatie, exista o credinta puternica ce asociaza simptomele emotionale si mentale cu cele fizice. In functie de primele, depinde si abilitatea pacientului de vindecare.