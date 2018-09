Jurnalistul Radu Ciorniciuc a publicat videoclipul si sustine ca, ulterior, baiatul a fost legat cu catusele de un cos de gunoi. El a anuntat ca familia va depune o plangere, informeaza Digi24.

"Azi, Rica si Vali - doi dintre copiii din Delta - au fost batuti si legati cu catusele de un cos de gunoi de catre Politia Locala Sector 3 pentru ca au prins patru pesti in parcul IOR.

Vom depune plangere penala impotriva institutiei care i-a angajat pe ghiolbanii care bat copii pe strada.

Daca e cineva printre voi care ne poate consulta in legatura cu procedurile legale, va rog sa-mi trimiteti un mesaj privat.

Ma gandeam ca asta nu e un caz izolat si ca asa arata realitatea pentru sute de mii de romani care traiesc in saracie si n-are cine sa le aiba de grija, sa le ia apararea. Doar ca pumnul ala dat de bruta in copil (la secunda noua) e, de fapt, realitatea noastra, a tuturor celor care ne incapatanam sa mai traim in statul asta devastat. Tot pumn e si ala cand te duci la institutii de stat si stai cu orele la cozi, scatoalca e si cand te infecteaza bacteriile in spital, cand cade acoperisul scolii peste copil sau cand iti iei jet paralizant de la jandarm. Niciodata n-am fost mai dezamagit de locul in care traiesc".