"Procurorii din CSM nu vor primi, sa zicem asa, foarte favorabila afirmatia mea, dar, indiferent de avizul dansilor, voi continua procedura si voi trimite la presedinte (Klaus Iohannis - n.r.) candidatura doamnei procuror (Adina Florea - n.r.). Pentru ca, repet, este un aviz consultativ", a declarat Tudorel Toader la Antena 3.

El a adaugat ca are convingerea ca avizul Sectiei pentru procurori va fi unul negativ.



"Nu am propus la sefia DNA pe cel sau cea care a avut cel mai riguros si cel mai frumos program managerial. De ce anume? Pentru ca am constatat o mare diferenta intre scriptic si interviu. Sigur, am toata consideratia fata de fiecare dintre candidati, dar, repet, cel mai bun program managerial nu mi-a creat convingerea ca poate fi si cel mai bun candidat viitor sef la DNA. Doamna procuror pe care am propus-o pentru sefia DNA, prin continutul dosarului, prin experienta profesionala, dar si prin modul in care s-a prezentat la interviu, prin modalitatea in care a expus bunele si mai putin bunele DNA-ului, masurile si termene si toate celelalte pe care le propune pentru imbunatatirea activitatii, unanim a convins Comisia ca dansa este cea care trebuie sa fie desemnata drept candidat pentru sefia DNA", a precizat ministrul Justitiei.