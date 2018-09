Purtatorul de cuvant al unitatii, doctorul Cristina Atanasoaie Iacob, a declarat ca incidentul s-a petrecut in cursul noptii de luni spre marti.

Barbatul era internat in spital cu o afectiune hepatica grava si cu tulburari psihiatrice. Acesta a plecat in jurul orei 23.00 din salonul sau si a mers in alt salon, de unde a sarit pe geam.

"A intrat in alt salon in care erau pacienti, s-a urcat pe patul unui pacient care a incercat sa il tina, dar nu a reusit, pentru era corpolent, si a sarit pe geam. I s-au acordat ingrijiri medicale, a fost transportat la terapie intensiva, unde a murit dupa cinci ore", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, potrivit stirileprotv.ro.