Chestionat daca are informatii conform carora mitingul din 10 august ar fi fost finantat din strainatate, asa cum declara liderul PSD Liviu Dragnea, secretarul de stat in MAI a spus ca nu.

Cand a fost intrebat daca sefii jandarmilor din Piata Victoriei au cerut opinia ministerului cu privire la gestionarea situatiei, raspunsul secretarului de stat a fost de asemenea, unul negativ.

"In timpul interventiei, nu, sub nicio forma. Premergatoare, au fost niste sedinte normale, firesti, sa stim cum s-au pregatit. Ministerul nu are rol activ, noi suntem la minister sa putem sa punem la dispozitie in functie de nevoile din teren ce anume au nevoie. Daca degenera situatia, trebuie luate alt tip de masuri. Decizia in principiu o lua conducerea ministerului, doamna ministru impreuna cu mine si ceilalti secretari de stat in functie de gravitate. La momentul respectiv nu s-a luat nicio decizie. Acolo este doar comandantul actiunii", a explicat Gheorghe Nucu, potrivit Adevarul.ro.