Intr-o interventie televizata, oficialul moldovean a tinut sa sublinieze ca accidentul nu a fost provocat intentionat, informeaza Agerpres.

Anatolie Golea a declarat ca, la nivelul institutiei sale, a fost analizata versiunea privind atentatul, dar s-a stabilit ca a fost totusi un accident.

Soferul camionului, a spus el, nu a adaptat viteza la carosabilul ud si astfel a intrat in coliziune cu masina care venea din sens opus. Totodata, accidentul a avut loc in varf de panta, unde vizibilitatea era redusa, a precizat seful Serviciului de Protectie si Paza.

Anterior, mai multi reprezentanti ai Partidului Socialistilor, din randurile carora provine si Igor Dodon, au incercat sa acrediteze ideea ca accidentul rutier de duminica ar fi fost de fapt o ''tentativa de omor'', care ar avea legatura cu activitatea politica a lui Igor Dodon.

Referitor la acest accident, lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca ''limita de viteza trebuie respectata inclusiv de cei care cred ca au primit functia de la Dumnezeu'', sugerand ca masinile din convoiul prezidential circulau cu viteza excesiva.

Cat priveste versiunea acreditata de socialisti privind ''tentativa de asasinat'', Maia Sandu a spus: ''Socialistii au taiat frunze la caini in ultimii ani, iar acum au gasit un subiect de campanie electorala'', conform portalului Unimedia.info.

Igor Dodon a aparut marti pentru prima data in fata camerelor de luat vederi dupa accidentul suferit duminica in apropiere de Straseni, afisand o vanataie pe nas, in cadrul unei sedinte convocate la presedintie cu privire la situatia curenta din Republica Moldova si agenda evenimentelor internationale preconizate pentru perioada imediat urmatoare, conform publicatiei Telegraf din Chisinau.

El a tinut sa multumeasca tuturor care i-au urat insanatosire grabnica lui si familiei sale, sugerand ca mama sa va mai ramane sub supravegherea medicilor. In afara de Dodon, in masina implicata in accident se aflau mama si unul dintre cei trei fii ai sai, care insa nu a avut de suferit.