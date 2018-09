Redam comunicatul formatiunii:

"In expunerea de motive a proiectului, se arata ca starea imobilelor in care au loc activitatile didactice este ingrijoratoare, in conditiile in care numai in anul 2017 au avut loc doua incidente in care tavanul din doua unitati de invatamant s-a prabusit – in Bucuresti si in Deva, cel din urma caz soldandu-se cu ranirea cadrului didactic. Asupra acestor constructii se intervine anual pentru reparatii de intretinere curenta, pentru a asigura conditii minime de igiena, insa nu sunt alocate fonduri pentru interventii structurale.

'Scolile in Romania sunt construite in epoci diferite, dupa normative diferite. Evident, nu toate au aceeasi durata de exploatare si nu au acelasi grad de uzura. Cu toate acestea, nu exista la ora actuala absolut nicio situatie oficiala privind starea in care se afla scolile din Romania din punctul de vedere al rezistentei la cutremur. Probabil ca cele mai multe nu au probleme. Cred ca e timpul sa ne asumam mai multe responsabilitati si mai putine riscuri. Proiectul pe care l-am depus asta isi propune: sa verificam cu situatia si nu sa stam sa privim la nesfarsit drobul de sare', transmite senatorul USR Cristian Ghica.

Proiectul USR stabileste ca toti primarii din tara sa dispuna inceperea expertizarii tehnice a constructiilor cu destinatia de unitati sau institutii de invatamant ridicate inainte de 1978, incepand cu data de 01 ianuarie 2020.

'Chiar si o singura scoala daca are probleme, trebuie sa stim acest lucru, iar primaria trebuie sa ia urgent masuri de consolidare. La noi in tara sunt enorm de multe scoli unde nu s-a facut niciodata vreo expertiza tehnica. In mod normal, pentru o tara cu riscul seismic pe care il are Romania, expertizarea cladirilor trebuie facuta la anumite intervale de timp pentru a evita tragediile', a precizat Cristian Ghica"