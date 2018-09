"De 17 ani, ziua de 11 septembrie este o zi trista pentru intreaga lume si un reper major in istoria recenta.

Indiferent de natiunea din care provenim sau de locul in care se afla tara noastra pe harta lumii, cu totii trebuie sa fim solidari cu poporul american, cu familiile victimelor si cu toti cei care au de suferit, sub o forma sau alta, de pe urma atacurilor teroriste.

11 septembrie 2001 a fost momentul care a aratat ca valorile democratice, drepturile, libertatile si principiile lumii trebuie aparate cu totul altfel decat au fost aparate pana atunci. A fost momentul care a demonstrat ca, dincolo de ceea ce se intampla in interiorul granitelor, siguranta si securitatea cetatenilor depind si de evolutiile din cele mai indepartate regiuni ale globului. Mai ales in contextul actual, cand instabilitatea se manifesta cu efecte dramatice in tot mai multe zone ale globului, este extrem de important sa intelegem tot mai bine semnificatiile acelei zile.



Atacurile din SUA, dar si cele din statele europene au aratat ca terorismul poate lovi oriunde si oricand si ca nicio tara nu este pe deplin aparata impotriva acestui flagel.

Dupa 11 septembrie 2001, Romania a suferit alaturi de intreaga lume, dar a si invatat o lectie foarte importanta: stabilitatea si securitatea se castiga greu, dar se mentin si mai greu.

De aceea, intensificarea cooperarii cu partenerii strategici si intarirea propriilor capacitati de interventie sunt esentiale pentru prevenirea sau contracararea altor amenintari.

Pacea, libertatea si securitatea nu sunt ireversibile, iar lupta pentru apararea acestor valori nu trebuie sa fie trecuta niciodata in plan secundar", a scris Gabriel Oprea pe Facebook.