"Cu 17 ani in urma, o tragedie a afectat intr-o mare masura viata intregii planete. Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au avut un impact profund, nu doar asupra americanilor, ci asupra oamenilor din intreaga lume. In aceste momente de durere si doliu, in numele Guvernului Romaniei, suntem solidari cu poporul american la comemorarea victimelor acestei tragedii teribile.

Ramanem hotarati in angajamentul nostru de a lupta impotriva amenintarii comune a terorismului si fideli cooperarii noastre puternice, menite sa promoveze stabilitate si securitate in diferite parti ale lumii, se arata intr-un comunicat al Executivului.