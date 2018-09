"11 septembrie – ziua care a schimbat lumea, o zi trista pentru noi toti. Este momentul sa ne amintim de vietile pierdute in aceasta zi, acum 17 ani, precum si de sacrificiul si curajul fortelor de interventie ale Statelor Unite, dar si de solidaritatea si demnitatea demonstrate de americani in urma atacurilor. Este necesar sa lucram impreuna pentru ca ceea ce s-a intamplat pe 11 septembrie 2001 sa nu se mai repete niciodata. Astazi, doresc sa exprim cele mai profunde condoleante pentru pierderea uriasa suferita de poporul american. Sunt ferm convins ca memoria vietilor nevinovate pierdute in acea zi fatidica de septembrie va fi onorata si comemorata pentru totdeauna.

Romania ramane pe deplin angajata in lupta impotriva terorismului impreuna cu Statele Unite ale Americii, partenerul nostru strategic cel mai important. Prin eforturi comune, avem obligatia sa construim o lume mai buna pentru generatiile viitoare, in care amenintarea terorismului sa fie eradicata", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.