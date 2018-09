"Prima zi a noului an scolar este una plina de emotii, atat pentru parinti, cat si pentru copii si adolescenti. La acest nou inceput de drum, le transmit elevilor sa aiba incredere in ei si sa fie convinsi ca tot ce realizeaza in anii de scoala va conta enorm pentru viitorul lor. Profesorilor, cei care indruma pasii tinerilor, vreau sa le multumesc pentru munca pe care o depun in fiecare an, cu fiecare noua generatie de elevi. In aceste momente trebuie sa ne amintim si sa le multumim pentru rolul pe care il au in formarea fiecarui tanar. Nu trebuie sa uitam ca educatia sta la baza dezvoltarii fiecarei societatii, sta la baza performantei.

Intr-o societate sunt mai multe domenii prioritare, insa, din punctul meu de vedere, trebuie sa consideram educatia drept un domeniu strategic. Educatia este cea mai importanta componenta din societatea umana, este unicul mod prin care omul isi poate depasi conditia, tocmai de aceea trebuie sa ii fie acordata o atentie deosebita in mod constant.

Tanara generatie trebuie sa fie considerata obiectivul oricarui proiect pe care il initiem la nivelul institutiilor statului, la nivelul politicului. Tinerei generatii avem obligatia sa ii asiguram oportunitati si sa ii dam increderea ca se poate dezvolta, isi poate construi un viitor in locurile in care ea s-a nascut si s-a educat.

Educatia in secolul XXI nu presupune doar gandire, este vorba si despre suflet. Va trebui sa instruim viitoarea generatie sa fie capabila sa faca fata tuturor provocarilor, sa infrunte nesiguranta, sa faca fata necunoscutului. Pentru orice societate educatia e fundamentala, dar nu trebuie neglijata influenta familiei, a traditiilor si valorilor, si in special nu trebuie sa omitem necesitatea unei viziuni, nevoia de a-ti permite sa visezi, sa conduci si sa identifici adevaratul rol pe care viitoarea generatie a Romaniei ar trebui sa il aiba in societate si in Europa.

As dori ca in final sa va urez un an scolar nou cu multe succese si realizari, iar pentru cadrele didactice multa putere de munca, pentru ca aveti o responsabilitate enorma in a pregati generatia de viitor a Romaniei".