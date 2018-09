"Domnule presedinte Iohannis: ma simt jignit de discursul dumneavoastra prin care bagati toate schimbarile din educatie sub umbrela bolii pe care o numiti "reformita". Domnule presedinte, realitatea e alta si daca in patru ani nimeni nu v-a spus-o, o spun eu acum, cu tot respectul: a existat o modernizare de mare calitate, cu efecte masurabile (de exemplu singura crestere spectaculoasa la rezultatele PISA a fost observata fix atunci). Acea modernizare (2009-2012) a fost proiectata prin Raportul Comisiei Prezidentiale (facut sub conducerea lui Mircea Miclea intr-un an!) si realizata prin Legea educatiei nr. 1/2011 derivata din raport, data in mandatul meu. Modernizarea aceea, fara precedent, a fost masacrata de PSD din 2012 incoace. Asadar, domnule presedinte, va invit cu tot respectul sa faceti aceasta distinctie, altminteri voi considera ca dumneavoastra puneti semnul egal intre mine si mafiile pesediste. Nu e corect si, in general, nu e bine sa va ostilizati oamenii destepti care va sprijina.

PS: sa fie clar si sa nu gresim tinta: Iohannis e partea buna a lucrurilor. Mafioti sunt pesedistii. Dar daca dl presedinte vrea sa-i invinga, mai bine sa se inconjoare de tipi buni si tari, nu de loaze. Sau macar sa nu ne deranjeze", a scris Funeriu intr-o postare pe Facebook.