Pe 24 iulie, CSM a admis cererea de pensionare depusa de Mihail Valeriu Terceanu, judecatorul care se ocupa de dosarul Colectiv, iar pe 31 august presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru eliberarea din functie.

Tribunalul Bucuresti nu a reusit sa desemneze un alt magistrat care sa preia dosarul Colectiv, astfel incat procesul a fost amanat pentru data de 22 octombrie, informeaza Agerpres.

Amanarea procesului i-a nemultumit pe parintii tinerilor decedati in urma incendiului de la Colectiv, unul dintre acestia, Jean Chelba, declarand ca "toata lumea este cu nervii la pamant".

"Suntem foarte indignati si suparati, am ajuns la capatul rabdarii. Nu se poate asa ceva. Sunt cel care, acum un an si ceva, am strigat judecatorului sa nu iasa la pensie. Ne-a facut, cred, in ciuda. In luna iunie a depus actele si nu stiu ce s-a intamplat, trebuia semnat decretul mai devreme. Presedintele nu stiu daca si-a facut in totalitate treaba. Poate era pe bicicleta si nu avea creion la el sa-i semneze. De abia de o saptamana si ceva a anuntat. Deocamdata, nu exista complet de judecata si niciun judecator care sa preia acest caz. Toata lumea este cu nervii la pamant, se apropie 30 octombrie, se fac trei ani. Nimic nu s-a intamplat. Sper ca sa nu se intample ca in dosarele Revolutiei si Mineriadei. Eu zic sa nu ne aduca in starea in care sa ne facem singuri dreptate. Isi bat joc de noi. Nu au fost in stare sa puna un judecator, mi se pare impardonabil. Suntem la capatul puterilor, suntem foarte indignati. Sunt la limita rabdarii, mai ales parintii. In numele lor vorbesc, dar si al supravietuitorilor. Acolo e mai mare bataia de joc. Ati vazut termenul - 22 octombrie. Ce or fi facand in timpul asta? Nu inteleg. Cu acest dosar, de trei ani de zile, plimbat, zeci de termene de amanare, pentru mine este de neacceptat", a spus Jean Chelba, la iesirea din tribunal.

In aprilie 2016, dosarul Colectiv a fost trimis in instanta de Parchetul General, initial la Judecatoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucuresti.

Dupa mai multe termene de amanare, judecatorul Mihail Terceanu reusise sa inceapa judecarea pe fond a dosarului, fiind audiati cei trei patroni ai clubului Colectiv.

In dosarul Colectiv au fost trimisi in judecata patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu; Daniela Nita - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita (director) si Viorel Zaharia (pirotehnist), precum si persoanele juridice SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.

De asemenea, au fost trimisi in judecata fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajati din cadrul primariei: Aurelia Iofciu - sef al Serviciului autorizari comerciale, Larisa Luminita Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Motoc - referent superior, ambele in cadrul aceluiasi serviciu, dar si pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei.