"Debutul unui nou an scolar este un prilej de bucurie, de emotie si de speranta pentru elevi, parinti si profesori, deopotriva.

Cunostintele acumulate in timpul scolii contribuie esential la dezvoltarea armonioasa a tinerei generatii. Scoala formeaza adultii de maine, cei care vor construi viitorul Romaniei. Tuturor elevilor le doresc un an scolar excelent, in care sa descopere si sa invete lucruri noi, cu mult entuziasm, iar parintilor le doresc sa se bucure de rezultatele copiilor lor si ii indemn sa-i sustina in indeplinirea aspiratiilor.

Educatorilor, invatatorilor si profesorilor - cei care au importanta misiune de a educa si forma generatiile urmatoare - le doresc inspiratie si putere de munca.

Mult succes in noul an scolar!"