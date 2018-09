"Deschiderea anului scolar este intotdeauna plina de emotie, dar astazi, aici, parca traim si mai intens acest moment.(...)

In anul aniversar al Centenarului, la Alba Iulia, un loc-simbol al Marii Uniri de la 1918, nici nu se putea gasi un prilej mai potrivit de a marca impreuna o noua etapa din viata tinerilor nostri. Aici, unde in urma cu 100 de ani a luat nastere o noua Romanie, noi incurajam noile generatii pe drumul educatiei, singurul care poate asigura un viitor prosper tarii noastre. (...)", si-a inceput seful statului discursul.

Apoi, Klaus Iohannis a tinut sa sublinieze ca reformele "au stat mai degraba sub deviza «un pas inainte si doi inapoi»", ceea ce este total neproductiv.

"Reformele au stat mai degraba sub deviza «un pas inainte si doi inapoi». Acest lucru este total neproductiv, avand in vedere ca schimbarile demografice, tehnologice si competitia economica globala ne obliga sa fim inovatori si sa ne adaptam in permanenta, inclusiv prin asigurarea unui proces educational de calitate.

Intoarcerea la metode pedagogice practicate in trecut, oricat le-ar trezi unora un vag sentiment de liniste si nostalgie, nu este o solutie pentru o educatie moderna. Avem si o meteahna – numita reformita – care se manifesta foarte evident in domeniul educatiei. Nu putem obtine, insa, rezultate bune atat timp cat legile sunt in continuare modificate mai des decat pot directorii, dascalii si parintii sa se puna la curent.

Atunci cand lucrurile nu merg bine, solutia este sa incerci sa le schimbi, invatand din greselile trecutului. Anticipand provocarile cu care ne confruntam, am lansat in urma cu mai bine de doi ani «Romania Educata», un demers menit sa identifice o viziune pe termen lung pentru invatamantul romanesc.

Aflat pe ultima suta de metri, proiectul este rodul a peste doi ani de consultari, discutii, dezbateri si munca asidua in cadrul unor grupuri de lucru care au adunat laolalta reprezentanti ai elevilor, studentilor, cadrelor didactice, parintilor, scolilor, universitatilor, societatii civile si ai administratiei.

Mi-am dorit ca proiectul sa nu apara «peste noapte», ci sa aiba la dispozitie timpul necesar pentru a implica real si semnificativ toti acesti actori, sa fie angrenat in realitatea lor cotidiana si corelat cu asteptarile lor.



Vad «Romania Educata» ca parte a unui proiect coerent de tara, care va transforma Romania centenara intr-un stat modern si puternic, cu institutii solide, in care cetatenii pot avea incredere deplina.

Pentru a produce aceasta transformare, mai avem nevoie insa de o parte esentiala a spiritului Marii Uniri: de patriotism. Nu de un patriotism manifestat prin dragostea strict declarativa fata de tara, ci de unul interiorizat, pe care il traim in viata de zi cu zi", se arata in mesajul presedintelui.

