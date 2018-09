"Cu siguranta nu va asteapta un an usor, pentru ca asteptarile sunt mari de la dumneavoastra. Veti avea de trecut examene dificile, veti fi pusi in fata unor obstacole greu de trecut, va fi nevoie de multa munca si implicare, dar nu veti fi singuri in aceasta incercare", spune el, adaugand ca elevii ii vor avea alaturi pe profesori si instructori, vor avea la dispozitie baze didactice si de pregatire dintre cele mai moderne si "sprijinul neconditionat" al echipei pe care o conduce la minister.

"Asigurarea resursei umane de cea mai buna calitate pentru Armata Romaniei - profesionisti pregatiti si instruiti la standarde moderne - a fost si va ramane una dintre prioritatile de baza ale mandatului pe care mi l-am asumat la conducerea Ministerului Apararii Nationale. Cunoasteti eforturile majore pe care le depunem pentru reimprospatarea efectivelor armatei. Cu sprijinul Guvernului Romaniei, am reusit sa deblocam, pentru acest an, 6.500 de posturi, pentru incadrarea carora am declansat o campanie de recrutare fara precedent. In paralel, am actionat si pe palierul educational si formativ, pentru ca nu ne dorim simpla refacere cantitativa a resursei de personal, ci punem calitatea pe primul plan", a afirmat Fifor, potrivit News.ro

Fifor a mentionat ca au fost marite cifrele de scolarizare, oferind exemplul Institutului Medico-Militar, unde s-a dublat numarul de locuri la admitere.

"In ceea ce priveste invatamantul liceal militar, anul scolar 2018-2019 ne gaseste intr-o echipa mult mai puternica: dupa refacerea, in 2016, a Colegiului National Militar «Tudor Vladimirescu» de la Craiova, astazi, la Constanta, dupa 20 de ani de la desfiintare, Colegiul National Militar «Alexandru Ioan Cuza» reintregeste clubul de elita al invatamantului liceal militar (...) Sunt cu adevarat mandru sa constat ca sistemul militar de invatamant romanesc este unul cu adevarat performant, un sistem de elita menit a produce elite", a mai spus Mihai Fifor