"Prima zi a fiecarui an scolar este unica, in felul ei, insa ceea ce ramane mereu la fel este emotia!

Parintii, dascalii, dar mai ales copiii traiesc astazi momente speciale, care semnaleaza discret trecerea timpului si care aduc in prim-plan nevoia unei proiectii pentru viitor.

Doresc tuturor elevilor mult succes in noul an scolar, dascalilor putere de munca si parintilor intelepciune pentru a gasi cele mai potrivite metode astfel incat sa completeze, cu tact si eficienta, educatia oferita de sistemul nostru de invatamant.



Copiii sunt viitorul nostru! Noi suntem cei care le putem da aripi sa zboare cat mai sus in viata si cat mai lin!", a scris Carmen Dan pe Facebook.