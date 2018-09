"Anul scolar 2018 - 2019 incepe intr-o zi care ne duce cu gandul la simbolul succesului in invatamant. Ziua de azi coincide cu nota 10 din catalog pe care sper sa o obtina fiecare elev care trece astazi pragul scolii. Cadrelor didactice le urez succes in misiunea lor de a fi calauze pe drumul cunoasterii. Scoala incepe anul acesta cu 124 de dascali care au obtinut nota 10 la examenul de titularizare, ei alaturandu-se multor altor profesori de 10 care activeaza deja in sistem. Vreau sa-i felicit pe toti pentru performanta si daruirea de care au dat dovada si sa le multumesc tuturor angajatilor din invatamant pentru efortul pe care il depun, zi de zi, in conturarea unui sistem educational de calitate!”, a afirmat Popa, potrivit stirileprotv.ro.

Valentin Popa a facut referire si la masurile noi pe care ministerul le-a luat in ultimele luni pentru a imbunatati sistemul de invatamant.

"Nevoia de cunoastere este una vitala in zilele pe care le traim si, de aceea, suntem profund preocupati sa asiguram sanse egale la educatie tuturor copiilor din Romania. Elevii claselor I-VI beneficiaza, din acest an scolar, de manuale noi. Mai mult, elevii vor avea manuale noi pentru 26 de discipline la care nu au existat manuscrise in ultimii 20 de ani. Alaturi de colegii din Guvern, am depus toate eforturile pentru ca profesorii sa primeasca, inca din luna martie 2018, salarii mai mari. In plus, am decis sa fie platiti si pentru munca extraordinara pe care o depun in organizarea olimpiadelor, iar pentru cadrele didactice implicate in organizarea examenelor nationale am majorat cu 60% sumele pe care le primesc pentru aceasta activitate", a declarat Valentin Popa.