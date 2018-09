"Actul de educatie este fundamental pentru evolutia oricarei societati, este crucial pentru dezvoltarea Romaniei.

Pentru elevi, noul an scolar reprezinta studiul unor noi materii, descoperirea unui nou mod de a relationa cu informatiile, precum si cu cei din jur. Pentru cadrele didactice, inceputul anului scolar este un prilej de revedere sau cunoastere a elevilor, de inovare in predare, precum si de bucurie in fata a noi provocari. Pentru decidenti, aceasta ocazie intruchipeaza efectele palpabile ale masurilor asumate si este o hartie de turnesol care sustine crearea altor programe si politici in domeniu.

Dascalii au responsabilitatea imensa si privilegiul deosebit de a forma mintile celor din fata catedrei, de a le insufla curajul sa gandeasca dincolo de standarde si de a modela personalitati ale unor viitori adulti.



De aceea, Guvernul pe care il conduc sprijina mentorii din educatie si elevii, de la cei mai mici la cei mai mari, prin resurse alocate de la bugetul de stat care sa asigure veniturile si infrastructura necesara unui sistem de invatamant performant.

Sunt constienta ca in ceea ce priveste invatamantul - aceasta prioritate nationala, alaturi de sanatate –am parcurs etape importante, dar esentiale sunt cele care vor urma. Romania poate face pasi sustinuti in dezvoltarea sa ca furnizor al unui sistem de educatie de calitate, modern, in acord cu tendintele europene si care sa raspunda provocarilor pietei muncii.

La acest nou inceput, copiilor si tinerilor le doresc sa se bucure de cunoastere, parintilor sa fie mandri de reusitele lor, iar dascalilor sa-si urmeze vocatia!", se arata intr-un mesaj al premierului.