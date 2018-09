"Barbatul, in varsta de aproximativ 45 de ani, a fost gasit in stare de inconstienta de catre colegii nostri. Au fost trimise la locul solicitarii doua ambulante, una de prim ajutor si una de terapie intensiva cu echipaj medical. Era in stare de inconstienta, s-a procedat la intubarea acestuia, avea functii vitale si a fost transportat la Spitalul Universitar. (...) Starea lui era stare comatoasa, nu raspundea la niciun stimul, avea functii vitale", a spus Bogdan Toma.

El a adaugat ca apelul in dispeceratul ISU Bucuresti-Ilfov s-a primit in jurul orei 15,20.

La randul sau, Diana Sarca, purtator de cuvant al Politiei Capitalei, a declarat, pentru AGERPRES, ca barbatul, angajat la Teatrul de Comedie, a cazut de la o inaltime de aproximativ 6 metri in timp ce regla sau aranja un reflector de pe scena.

"A fost transportat la spital. Cercetarile au fost preluate de Sectia 10 Politie, pentru ca este un accident de munca", a mentionat Sarca.