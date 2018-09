"Ii cer sa evalueze posibilitatea activarii mecanismului de protectie civila la nivel european pentru a stapani si pentru a preveni raspandirea acestei ciume rosii, i-as spune eu, in zona animalelor, acestei boli extrem de grave, pe care medicii veterinari o aseamana cu Ebola, astfel incat prin resursele financiare pe care le avem la nivelul UE sa se achizitioneze acele incineratoare mobile pentru arderea porcilor sacrificati", a spus Daniel Buda, duminica, intr-o conferinta de presa.

El a explicat ca, prin ingroparea porcilor bolnavi, virusul ramane in conservare mai multi ani si poate fi reactivat oricand de catre animale care intra in contact cu cadavrele ingropate, scrie Agerpres.



"Le atrag atentia ca la modul in care se gestioneaza in momentul de fata pesta porcina africana nu fac altceva decat sa puna acest virus in conservare prin ingroparea porcilor. Iertata sa-mi fie comparatia, e ca si cum ai pune o bere la rece", a mentionat Daniel Buda.

Daniel Buda: E nevoie de o infuzie masiva de lucratori din afara UE

De asemenea, Daniel Buda cere demiterea ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, a ministrului Agriculturii, Petre Daea, si a sefului ANSVSA, Geronimo Branescu.a aratat presedintele PNL Cluj."Fara o infuzie masiva de lucratori din afara UE, sectorul agricol, si nu numai, din Romania nu va rezista si de aceea este foarte important sa inteleaga actualul Guvern ca, daca nu va schimba legislatia muncii in sensul in care sa faca accesibila piata muncii pentru astfel de muncitori si daca nu va intelege sa nu faca diferentieri intre salariatii din afara UE si cei din Romania, in sensul ca pentru cei din Romania este obligatia sa dai minim pe economie, iar pentru cel care e din afara UE trebuie sa dai salariul mediu pe economie... De ce fac diferentierea asta intre aceste persoane?. (...) Daca nu va intelege ca trebuie sa faca modificari in acest sens si daca nu va creste contingentele de persoane care pot sa fie aduse, este clar ca vom asista la un deces incet si sigur al sectorului agricol din Romania, pentru ca fermierii nu mai au cu cine sa lucreze", a mai spus Daniel Buda, in cadrul conferintei.