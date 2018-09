"In perioada 24 august – 7 septembrie, aproape 230 de politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani", arata IGPR.

In aceasta perioada autoritatile au efectuat 32 de actiuni operative, in cadrul carora au fost efectuate 70 de perchezitii domiciliare.

"Au fost indisponibilizate 297 de comprimate de Ecstasy, 4 doze, respectiv un gram de heroina, 252 de grame de cocaina si 22 de kilograme de cocaina, confiscate pe teritoriul Marii Britanii, aproape un kilogram si jumatate de canabis, 300 de grame de muguri de canabis, 2 doze LSD, 354 de grame de substante psihoactive, 4 plicuri cu substante psihoactive, 2 cantare electronice si 3 grindere.

De asemenea, au fost ridicati peste 115.000 de lei, 23.000 de euro, 500 de dolari, 820 de lire sterline, 34.000 de forinti, 600 de unitati monetare din alte valute, 193 de bancnote din cupiura de 100 de lei si 9 bancnote a 50 de euro false, 13 HDD-uri, 18 laptopuri, o imprimanta, 57 de telefoane mobile, 77 de cartele SIM, 65 de medii de stocare, o arma airsoft si 90.000 de tigarete", mentioneaza sursa citata.