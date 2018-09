"Am bucuria sa adresez conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti si membrilor Comunitatilor Evreiesti din Romania salutul meu calduros insotit de urari de prosperitate si pace in Noul An Evreiesc, Ros Hasana.

Ros Hasana ne ofera un bun prilej de a fi impreuna si de a reflecta, cu solidaritate si responsabilitate, la rolul ce ne revine fiecaruia, in familie si in societate.

Sa cinstim memoria inaintasilor si sa transmitem noilor generatii valorile de respect, dialog si toleranta, ca fundamente ale unei bune convietuiri.

Va doresc zile luminoase si inceput rodnic in toate lucrurile pe care le putem realiza impreuna, pentru binele comun.

«Shaná Tová»!", se arata in mesajul sefului statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.