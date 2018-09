"La acest moment aniversar, dar si de bilant, Ministerul Afacerilor Externe isi exprima satisfactia pentru stadiul relatiilor bilaterale romano-coreene, in planul cooperarii la nivel politic, sectorial, inclusiv in cadrul diverselor organizatii multilaterale cu vocatie universala, precum ONU, UNESCO, sau de cooperare economica si dezvoltare – OECD.

Romania si Republica Coreea vor continua traiectoria ascendenta a relatiilor lor bilaterale avand ca fundament setul de valori comune precum democratia, economia libera, drepturile omului, statul de drept.

In contextul unei situatii complexe din Peninsula Coreeana, promovarea pacii, stabilitatii si securitatii in spiritul principiilor si normelor recunoscute ale dreptului international va continua sa constituie un obiectiv de prim rang al cooperarii in plan international dintre Romania si Republica Coreea.

In egala masura, Parteneriatul Strategic existent intre Republica Coreea si Uniunea Europeana, precum si colaborarea Republicii Coreea cu NATO, ca partener privilegiat, adauga o noua dimensiune menita sa sublinieze faptul ca Parteneriatul Strategic incheiat la 8 septembrie 2008 nu reprezinta decat evolutia naturala si fireasca a afinitatii dintre popoarele roman si coreean, precum si a unei comuniuni de destin istoric dintre cele doua state", se arata intr-un comunicat.