In saptamana 10 - 17 septembrie, estimarile de specialitate arata ca temperatura aerului va avea valori in general mai ridicate decat normalul climatologic al saptamanii in cea mai mare parte a tarii, posibil cu abateri mai mari in jumatatea de vest. Precipitatiile vor fi in general, in perioada mentionata, apropiate de normele climatologice ale intervalului, exceptand jumatatea de vest a tarii, unde tendinta va fi deficitara, dar si regiunile sud-estice, unde acestea pot fi excedentare.

Conform prognozei ANM emise pentru perioada 10 septembrie - 8 octombrie, in saptamana 17 - 24 septembrie, temperatura aerului va avea valori in general apropiate de normalul climatologic al saptamanii, posibil usor mai ridicate decat acestea, local in regiunile vestice, nord-vestice si centrale. La capitolul precipitatii, acestea pot fi usor excedentare, local la munte si in jumatatea de sud-est a tarii, iar in restul teritoriului vor fi apropiate de normele climatologice ale intervalului.

Ultima saptamana din luna septembrie aduce valori termice medii care se vor situa in jurul normei climatologice, dar care pot fi usor mai ridicate decat acestea in special in nord-vestul si centrul tarii. In acelasi interval, cantitatile de precipitatii in general apropiate de normele climatologice ale intervalului in majoritatea regiunilor, posibil cu o tendinta excedentara local la munte si in regiunile sudice, scrie Agerpres.

In prima saptamana din luna octombrie, mediile valorilor termice se vor situa in general peste norma climatologica a saptamanii in cea mai mare parte a tarii, local cu abateri mai mari in nord-vest si centru. Regimul pluviometric, in saptamana 1-8 octombrie, in cea mai mare parte a tarii, se va incadra in general in limitele normale ale perioadei.



O analiza intocmita de ANM care face referire la istoricul valorilor termice si a precipitatiilor consemnate in Romania, ce are la baza datele inregistrate in perioada 1961 - 2017, arata ca prima luna de toamna pastreaza multe din caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind, cel putin in primele doua decade, calduroasa. In plus, septembrie este o luna mai putin instabila, chiar si fata de august, datorita persistentei deasupra cele mai mari parti a Europei, a unui brau de presiune atmosferica relativ ridicata, ce uneste Anticiclonul Azoric cu maximul barometric est european.

Valorile temperaturilor medii lunare in luna septembrie inregistreaza o scadere destul de mica comparativ cu ultima luna de vara, la aceasta contribuind perioada mai scurta de stralucire a soarelui si noptile mai lungi si mult mai racoroase, arata analiza ANM.



"Din datele inregistrate in perioada 1961 - 2017 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se constata ca temperatura medie multianuala ale lunii septembrie depaseste 18 grade Celsius doar in Lunca Dunarii, pe litoral si izolat in Delta. In Campia Romana, in zonele deluroase ale Olteniei si Munteniei, in Dobrogea, Campia de Vest, dar si in estul Moldovei, mediile de temperatura a aerului se situeaza intre 16 si 18 grade Celsius. Valori mai moderate, intre 12 si 16 grade Celsius, sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramuresului, celei mai mari parti a Moldovei si Subcarpatilor. In depresiunile intramontane si in zona montana joasa (sub 1500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse intre 8 si 12 grade Celsius. In zonele montane mai inalte (peste 1500 m) aceste valori coboara pana la 4 si 8 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub 3 grade Celsius", se arata in estimarea caracteristicilor meteo pentru luna septembrie.

Potrivit specialistilor, de-a lungul timpului au existat si ani in care luna septembrie a fost una deosebit de calda. La 26 de statii meteorologice temperatura maxima absoluta a lunii fiind cuprinsa in intervalul 39 si 42,2 grade Celsius, 19 dintre aceste maxime fiind inregistrate in perioada 7 - 9 septembrie 1946, doua in 1952, pe 1 septembrie si numai cate una in anii 1962, respectiv 1968.

Temperatura maxima absoluta din Romania, inregistrata in luna septembrie la statiile meteorologice, este de 42,2 grade Celsius si s-a masurat la Giurgiu, in 9 septembrie 1946.

Maxima absoluta de la Bucuresti a fost de 39,6 grade Celsius, inregistrata in aceeasi zi, 9 septembrie 1946, la statia meteorologica Bucuresti-Filaret, in timp ce la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa maxima absoluta a lunii s-a consemnat tot in septembrie 1946, in doua zile consecutive, 8 si 9 septembrie, si are valoarea de 38,6 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, temperaturile minime absolute din aceasta luna scad la aproape toate statiile meteorologice sub zero grade Celsius, iar in data de 28 septembrie 1935 s-a inregistrat la Vf. Omu temperatura minima absoluta a lunii septembrie, de minus 15 grade Celsius.

Din punct de vedere al precipitatiilor, analiza ANM arata ca in septembrie acestea sunt mai reduse cantitativ, in medie, fata de cele din lunile de vara, cand instabilitatea este mai accentuata. Astfel, cantitatile medii lunare de precipitatii sunt cuprinse intre 30 si 50 de litri de apa/metrul patrat pe areale extinse din Campia Romana, in Dobrogea, in cea mai mare parte a Moldovei, in Campia de Vest si partial in vestul Transilvaniei.



"Cantitati sub 30 litri/mp sunt caracteristice unor zone restranse din Delta Dunarii. Intre 50 si 75 litri/mp in Subcarpati, cea mai mare parte din Transilvania, in Dealurile Vestice, Maramures si Bucovina, dar si in partea centrala a Campiei Romane; peste 75 litri/mp se inregistreaza in zona montana, peste 100 litri/mp inregistrandu-se in Muntii Apuseni (Semenic, Vladeasa 1.800, Stana de Vale) si Masivul Fagaras (Balea Lac)", arata statistica ANM.

Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii inregistrata la statiile meteorologice este de 434,7 litri/mp , la Piatra Neamt, in anul 1912.

De asemenea, in ceea ce priveste cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii cazuta in 24 de ore, inregistrata la statiile meteorologice, este 161,4 litri/mp si a fost acumulata la Bucuresti-Filaret, in data de 20 septembrie 2005.

Estimarile meteorologice pentru perioada 10 septembrie - 8 octombrie 2018 sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. In prognoza actuala este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii fata de media perioadei 1993 - 2016. Fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs, precizeaza ANM.