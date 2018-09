"Da. Am si scris in cadrul proiectului de management ca s-au prioritizat anumite anchete, ceea ce a dus la crearea unui scenariu privind realizarea unor vendete. Cel putin in spatiul public asa s-a vazut", a declarat Adina Florea, chestionata daca crede ca au fost dosare comandate la DNA.

"Nu cunosc foarte bine care este stocul de dosare, care este natura infractiunilor cercetate si cat de complexe sunt dosarele. Din ceea ce a aparut in spatiul public am inteles ca mai mult de un sfert dintre dosarele instrumentate sunt de abuz in serviciu, ceea ce din punctul meu de vedere se abate de la obiectul de activitate al DNA, care trebuie sa ancheteze marea coruptie. Daca ne referim la diminuarea stocului de dosare, in primul rand ar trebui respectata strict competenta dupa materie si dupa calitatea persoanei, fara sa se incerce atragerea competentei prin fel de fel de mijloace", a mai spus Florea, citata de hotnews.ro.

In egala masura, ea a tinut sa mentioneze ca "in ultima vreme, interceptarile au devenit o regina a probelor".



"Eu nu gasesc rolul interceptarilor in dosarele avand ca obiect infractiunile de macrocriminalitate financiara. Din punctul meu de vedere, aceste infractiuni se dovedesc in mod documentar. De asta se numesc infractiuni de criminalitate macro-economica. Este imposibil ca infractorul pe care il cercetez pentru astfel de infractiuni sa nu fi lasat o urma documentara", a mai spus procurorul.