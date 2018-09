Mihai Sora a reactionat dupa ce un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o locuinta din Capitala, flacarile extinzandu-se la un bloc invecinat. Filosoful in varsta de 101 ani sustine ca in Romania, coruptia ucide, nenoroceste vieti, calca in picioare oamenii.