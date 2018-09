UPDATE 15:10- Blocul nu avea autorizatie de incendiu. Un pompier a fost ranit in urma incendiului si urmeaza sa fie suspus unei interventii chirurgicale.

UPDATE 13:19- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 5 a decis relocarea imediata a tuturor persoanelor afectate de incendiu care a distrus un bloc de pe strada Iordache Nastase.



"Fata de situatia locuitorilor din blocul de pe strada Iordache Nastase nr. 14, imobil distrus de un incendiu violent in dimineata zilei de 8 septembrie a.c., Primarul Daniel Florea a convocat Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 5 si a decis adoptarea de indata a urmatoarelor masuri: relocarea imediata a tuturor persoanelor afectate si cazarea acestora in incinta caminului Liceului "Dumitru Motoc", aflat in administrarea Autoritatii Locale Sector 5, asigurarea a trei mese/zi, la cantina Colegiului "Viilor", aflat in administrarea Autoritatii Locale Sector 5, asigurarea, de catre S.A. Economat S.R.L, societate detinuta de Autoritatea Locala Sector 5, a produselor alimentare si de igiena de stricta necesitate, asigurarea de urgenta de catre Autoritatea Locala Sector 5 a hainelor, produselor de incaltaminte si a altor obiecte de stricta necesitate pentru toate persoanele afectate", se arata intr-un comunicat de presa al Primariei Sectorului 5.