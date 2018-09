"Cu informarea prealabila si cu acordul Gabrielei Firea si al lui Liviu Dragnea, am initiat propunerea legislativa care permite administratiilor locale ale muncipiiilor sa preia de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (C.N.A.I.R.), sectoarele de drumuri ocolitoare (centurile municipiilor). In anumite conditii: termene stricte si rezonabile de prezentare a proiectelor si de incepere a lucrarilor, continuarea lucrarilor deja incepute, acordul finantatorului daca sunt finantate din resurse extrabugetare etc.



Toti senatorii si deputatii PSD din Bucuresti si Ilfov au semnat aceasta propunere legislativa. Este deja adoptata de Senat (cu larga majoritate) si, din iunie 2018, a fost transmisa Camerei Deputatilor. Cel mai probabil, propunerea va intra in aceasta luna in plenul Camerei Deputatilor care o va adopta, finalizand procedura parlamentara.

Nu inteleg rostul discutiilor din ultimele zile privind Centura Municipiului Bucuresti. Din cate cunosc, propunerea a fost prezentata, dupa inregistrarea la Senat, in plenul unei sedine a Consiliului General al Capitalei (de catre viceprimarul Aurelian Badulescu), iar Ministerul Transporturilor si Infrastructurii cunoaste stadiul lucrarii, reprezentantii sai fiind prezenti la lucrarile din Parlament si sustinand propunerea. Aceasta promisiune nu a a fost blocata de niciun pesedist si va deveni certitudine in foarte scurt timp, cu sprijinul tuturor, inclusiv de la varful PSD si de la cel al administratiei publice a Capitalei", a scris Serban Nicolae pe Facebook.