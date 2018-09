Alte studii au descoperit anterior ca alaptarea naturala poate reduce riscul de a dezvolta cancer de san si ovarian, dar si de aparitie a diabetului de tip 2.

Descoperirea recenta vine in urma analizarii datelor prelevate de la peste 80.000 de femei cu varsta medie de 63,7 de ani din Statele Unite.

Toate participantele au fost inscrise in programul Women's Health Initiative, un studiu de amploare cu privire la sanatatea femeilor aflate in perioada de dupa menopauza si la stilul lor de viata.

Fiecare dintre aceste femei a adus pe lume cel putin un copil si putin peste jumatate dintre ele (58%) au declarat ca au alaptat la san.

Conform concluziilor studiului, riscul de accident vascular cerebral a fost cu circa o cincime (23%) mai mic in cazul participantelor care si-au hranit bebelusii la san in comparatie cu cele care nu au alaptat natural, scrie Agerpres.

Cu cat perioada de alaptare pe cale naturala a fost mai mare cu atat riscul de accident vascular cerebral a fost mai mic, au observat oamenii de stiinta.



''Descoperirile recente indica beneficiile pe care alaptarea la san le are asupra sanatatii inimii dar si asupra altor factori specifici de risc cardiovascular'', a declarat dr. Lisette Jacobson, cercetator principal la Universitatea din Kansas.

Jacobson le-a indemnat pe femeile insarcinate sa alapteze la san si sa continue sa faca acest lucru timp de cel putin sase luni pentru a se bucura de beneficii atat pentru propria sanatate cat si pentru cea a bebelusilor lor.

Protectia fata de accidentul vascular cerebral asociata cu alaptarea la san a fost mai mare in cazul anumitor grupuri etnice, se mai indica in cercetare. Astfel, in cauza femeilor caucaziene riscul a fost mai mic cu 21%, pentru cele de culoare a fost de 48%, iar pentru hispanice de 32%.

Studiul a demonstrat doar asocierea dintre alaptarea la san si reducerea riscului de accident vascular cerebral, nu si o relatie cauza-efect, au subliniat oamenii de stiinta.



''Alaptarea la san este doar unul dintre multiplii factori care ar putea oferi protectie fata de accidentul vascular cerebral. Altii sunt un nivel adecvat de exercitii fizice, o alimentatie sanatoasa, evitarea fumatului si apelarea la un tratament pentru mentinerea tensiunii, a colesterolului si a glicemiei la valori normale, dupa caz'', a precizat Jacobson.

Studiul a fost publicat in Journal of the American Heart Association.