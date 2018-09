Exista studii care atesta faptul ca incurajarea mersului pe bicicleta poate avea si efecte benefice asupra economiei. Dar inainte ca orasele noastre autohtone sa poata fi comparate cu Amsterdam sau Copenhaga la acest capitol, trebuie sa se petreaca anumite transformari care sa faca mersul pe bicicleta mai atractiv.

Imbunatatirea pistelor de biciclete

Inainte de a incerca stimularea achizitionarii de biciclete este important ca oamenii sa-si doreasca sa le cumpere. Mai mult, este esential ca ei sa le considere mijloace de transport viabile cu care sa se poate deplasa zilnic pe distante lungi. Iar aceasta perspectiva este una nerealista atat timp cat infrastructura dedicata biciclistilor inca lasa de dorit.

Un numar mare din pistele vopsite sunt ocupate zi si noapte si de masini parcate, in timp ce altele trec prin zone pietonale intens circulate, astfel ca majoritatea biciclistilor ajung sa aleaga carosabilul. Unele piste sunt prea inguste, altele sunt neterminate, iar elemente de delimitare precum stalpi sau borduri sunt rareori prezente.

Sporirea masurilor de siguranta

O infrastructura slab dezvoltata atrage dupa sine anumite riscuri pe care biciclistii sunt nevoiti sa si le asume in trafic. Din acest motiv, multi prefera confortul automobilului, in ciuda traficului congestionat. Pe langa mai sus mentionatele elemente de delimitare,ar fi o metoda estetica si utila de a proteja biciclistii care aleg sa circule noaptea.

Este adevarat si faptul ca nu toti biciclistii inteleg cum trebuie sa se comporte in trafic si care sunt masurile de siguranta pe care trebuie sa si le asume. Tocmai de aceea este nevoie de implementarea unor campanii prin care biciclistii sa fie mai bine informati asupra regulilor de circulatie si in privinta accesoriilor pentru biciclete fara de care nu ar trebui sa circule.

Crearea unor parcari sigure si spatioase

Fara indoiala, ca o bicicleta este mai usor de furat decat un automobil. Astfel, prea putini sunt cei care aleg sa circule cu bicicleta in centrul orasului sau la birou, considerand - pe buna drepate - putinele bare de care isi pot lega vehiculele ca fiind nesigure.

Adevaratele parcari de biciclete trebuie sa fie pazite in permanenta sau supravegheate cu ajutorul camerelor video. In plus, ele trebuie sa fie suficient de spatioase pentru a putea face fata nevoilor unui numar crescand de biciclisti.

Aportul companiilor

Ar fi poate nedrept sa credeam ca doar autoritatile locale au un rol de jucat in a face un oras mai „bike friendly”. Companiile pot prelua o parte din initiativa prin incurajarea folosirii bicicletelor in locul automobilelor, iar aceasta incurajare nu trebuie facuta doar verbal.

Corporatiile se pot ocupa de amenajarea parcarilor eficiente de care e atat de multa nevoie, dar si prin programe de loializare pentru angajati. In fond, este mai ieftin sa oferi in locul unei masini o bicicleta de serviciu. Daca spatiul de birouri o permite, acesta poate fi dotat chiar si cu dusuri pentru a fi folosite de angajatii care nu vor sa ajunga la birou transpirati de la prea mult pedalat. Insa tocmai din acest motiv trebuie luata in considerarea si solutia bicicletelor electrice.

Nu in ultimul rand, adoptarea bicicletei ca mijloc de transport preferat inseamna o schimbare a stilului de viata pe care nu toti sunt pregatiti sa o faca. De aceea, masurile de mai sus sunt menite sa determine tot mai multi locuitori sa contribuie activ la crearea unui oras sanatos.