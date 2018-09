Motivele pentru care ar face o astfel de schimbare sunt o mai buna gestionare a timpului de lucru (mentionat de 60% dintre respondenti), eliminarea timpului pierdut in trafic (55%) sau cresterea gradului de confort personal. Angajatii romani mai mentioneaza si reducerea cheltuielilor aferente transportului sau mesei de pranz, cresterea productivitatii, dar si scaderea nivelului de stres generat de conflictele de la birou. 32,4% spun ca munca de acasa le ofera ocazia de a petrece mai mult timp cu familia.



”Numarul companiilor care ofera angajatilor posibilitatea de a lucra remote este din ce in ce mai mare, insa anul acesta a cunoscut o adevarata explozie, dupa ce conceptul de telemunca sau munca de la distanta a fost legiferat. Pentru angajati este o varianta pe care si-o doreau de mult timp, iar pentru angajatori reprezinta o economie considerabila de costuri. Observam aceasta tendinta si pe ejobs.ro, unde, in acest moment, sunt peste 1.000 de locuri de munca de la distanta, in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut. Tot in crestere este si numarul candidatilor care cauta locuri de munca in functie de acest criteriu.”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

48% dintre participantii la studiu au declarat ca, de cand lucreaza de acasa, productivitatea lor a crescut. Sunt, insa, si angajati care prefera, totusi, varianta clasica, a muncii de la birou. In opinia acestora, acasa ajung sa lucreze mai mult (33,2% dintre respondenti au enuntat acest motiv), se simt singuri si instrainati (20%), nu reusesc sa traseze o linie clara de delimitare intre viata privata si cea profesionala (27%) sau au dificultati in comunica si a face schimb de informatii cu colegii sau managerul direct (15%).

Potrivit unui comunicat remis 9am, legea telemuncii a fost adoptata in luna aprilie a acestui an si ii vizeaza pe acei angajati a caror activitate este indeplinita cu ajutorul tehnologiei (desktop, laptop, smartphone etc.). Acestia au aceleasi drepturi pe care le au si ceilalti salariati, precum concediul de odihna sau concediile medicale. Telemunca poate fi desfasurata doar voluntar, in mod regulat, in baza unui contract individual de munca.

Studiul a fost derulat in perioada iulie-august 2018, pe un esantion de 1.300 de respondenti, cu varste intre 18 si 56 de ani. Dintre acestia, 56,8% sunt salariati fara functie de conducere.