"Ministerul Sanatatii se delimiteaza ferm de campania de dezinformare si manipulare referitoare la ineficienta si riscurile vaccinarii, aparuta in spatiul public, pe retelele de socializare sau prin materiale tiparite, distribuite in zone aglomerate sau in cutiile postale", se arata in comunicat.

Potrivit MS, "autorii campaniei initiate impotriva vaccinarii utilizeaza fara aprobarea Ministerului Sanatatii sau al partenerilor sai identitatea vizuala a campaniei precum insemnele oficiale ale institutiilor partenere, iar materialele contin informatii false care pot induce in eroare parintii si pot pune in pericol sanatatea populatiei".

"Condamn gestul iresponsabil al celor care recurg la astfel de modalitati iresponsabile de dezinformare, cu consecinte grave pentru sanatatea populatiei. Am insa, convingerea ca populatia nu poate fi pacalita cu astfel de tertipuri si voi continua sa fac tot ce imi sta in putere pentru ca parintii sa fie informati corect, astfel incat sa ia cea mai buna decizie, de a-si vaccina copiii si de a le asigura astfel o viata sanatoasa. Vom face demersurile legale necesare pentru ca cei reponsabili sa raspunda pentru faptele lor, ce pun in pericol sanatatea publica", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.