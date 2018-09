Presedintele Klaus Iohannis acuza Guvernul de incompetenta si lipsa de responsabilitate in gestionarea crizei pestei porcine si cere verificarea modului in care autoritatile responsabile cu gestionarea pestei porcine au pus in aplicare masurile de control si preventie a raspandirii bolii.

"Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, solicita verificarea de catre institutiile abilitate a modului in care autoritatile responsabile, reunite in Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), au pus in aplicare masurile de control si preventie a raspandirii virusului pestei porcine africane (PPA), asa cum sunt acestea prevazute in Programul national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 830/2016. Presedintele Romaniei atrage atentia Guvernului si Prim-ministrului cu privire la responsabilitatea pe care trebuie sa si-o asume in legatura cu ineficienta masurilor de stopare a raspandirii virusului PPA. Luarea de masuri tardive, necoordonate si insuficiente in raport cu nevoile si situatia din teren, au reprezentat factori esentiali care au favorizat raspandirea virusului pestei porcine, cu riscul de a afecta intreg sectorul zootehnic romanesc" se arata intr-un comunicat de presa al administratiei prezidentiale.

Pe de alta parte, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat luni ca exista o dificultate in combaterea virsului de pesta porcina africana, deoarece nu are leac si nu se poate controla, pentru ca „nu vine calare pe bibicleta”, iar Romania s-a aparat de virusul pestei porcine prin masuri preventive timp de 5 ani.

„Este o dificutate de combatere. Pentru ca in momentul in care a intrat un asemenea virus intr-o zona, aici nu stii, aici nu intra pe granita cu pasaportul ca sa-l controlezi sau vine virusul calare pe bicicleta si spune alo, stai putin ca noi am dormit aici, iar noi Romania ne-am aparat prin masuri preventive timp de cinci ani”, a declarat intr-o interventie la Antena 3, ministrul Agriculturii, Petre Daea.