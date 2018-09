In momentul in care medicul iti pune o serie de intrebari de rutina, poate parea ca un interogatoriu in care acesta critica modul in care iti traiesti viata. In realitate, raspunsurile complete si adevarate la intrebari pot fi vitale in diagnosticul unei afectiuni sau in tratamentul pe care medicul ti-l prescrie. Iata care sunt lucrurile pe care nu ar trebui sa i le ascunzi niciodata medicului tau:

Daca esti fumator sau nu

Poate ca esti tentat sa ii spui medicului tau ca nu esti fumator, mai ales daca fumezi din cand in cand, si nu zilnic. Insa acest detaliu poate fi esential in decizia pe care medicul o ia in privinta tratamentului pe care ti-l prescrie, intrucat unele medicamente pot fi periculoase pentru fumatori sau ineficiente. De exemplu, un ginecolog ar putea sa se gandeasca de doua ori ce tip de anticonceptionale sa prescrie unei femei fumatoare, deoarece riscul unui atac cerebral sau al formarii cheagurilor de sange este mult mai ridicat. Sau in cazul unei banale raceli, medicul ar putea sa vrea sa te monitorizeze mai indeaproape, deoarece fumatorii au un risc crescut de a face pneumonie.

Daca ai o afectiune despre care ti-e rusine sa vorbesti

Motivul pentru care multe persoane ajung la medic tarziu este pentru ca le este rusine sa se prezinte la cabinet si sa vorbeasca despre asta. Insa trebuie sa stii ca medicii specializati vad, probabil, zilnic cazuri precum ale tale sau mai grave, asa ca pentru ei nu mai este nicio surpriza. De exemplu, stiai ca 1 din 4 adulti au suferit, la un moment dat, de hemoroizi , fiind una dintre afectiunile comune? Doar pentru ca oamenii din jurul tau nu vorbesc despre aceste probleme, asta nu inseamna ca ele sunt foarte rare. In plus, cu cat lasi netratata o asemenea afectiune, cu atat tratamentul ei pe viitor va fi mai complicat si mai neplacut pentru tine.

Daca suferi de depresie sau anxietate

Afectiuni precum depresia sau anxietatea sunt adeseori trecute sub tacere de pacienti din dorinta de a nu fi judecati sau ironizati de cei din jur. Oricat de greu ti s-ar parea insa sa vorbesti despre aceste lucruri cu care te confrunti, este vital ca medicul tau sa stie despre ele, cu atat mai mult daca iei sau ai luat si tratament medicamentos pentru depresie.

Daca ai un disconfort in zonele intime

Nimanui nu ii place sa mearga la medic si sa recunoasca ca are o infectie, o boala cu transmitere sexuala sau ca are o problema medicala in zonele intime. Insa acest gen de probleme trebuie descoperite si tratate cat mai devreme, intrucat unele dintre ele pot fi de-a dreptul periculoase pentru sanatatea ta, pentru fertilitate si pentru sanatatea partenerilor tai sexuali. Chiar daca nu iti este usor sa ii spui medicului tau despre obiceiurile tale sexuale, despre disconfortul resimtit sau despre alte probleme de care te jenezi, este bine sa stii ca un profesionist nu va reactiona niciodata nepotrivit, ba dimpotriva, va rasufla usurat ca nu trebuie sa smulga aceste informatii de la tine.

Ce, cat si cum mananci

Informatiile despre alimentatia unui pacient pot juca un rol important in depistarea riscurilor unor boli, in diagnosticarea unor afectiuni si in prescrierea unui tratament adecvat sau in formularea unor recomandari. Multi sunt tentati sa omita, in fata medicului, cat alcool consuma, cat de sarat mananca, daca tin o dieta extrema sau daca sufera de tulburari de alimentatie.

Insa alimentatia ne influenteaza in mod direct starea de sanatate. De exemplu, persoanele care tin diete severe si se infometeaza pot avea dereglari ale functiilor renale, deficiente de vitamine, pot suferi de deshidratare sau de un dezechilibru al glicemiei. De aceea, sinceritatea te poate ajuta sa eviti un diagnostic gresit si un tratament care sa iti agraveze problemele.