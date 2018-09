"Am promis celor doi tineri ca voi oficia cununia civila cu mult inainte de a avea ultimele discutii cu domnul Dragnea, din care a reiesit ca nu va schimba nimic in atitudinea fata de mine si am vrut sa ma tin de cuvant fata de cei doi tineri, pentru ca ei nu au nicio vina si in continuare consider ca nu am facut un lucru rau. (...) Ar fi fost urat din partea mea sa nu merg sa oficiez cununia civila, dar a fi mers la nunta si a fi stat la masa, a socializa, a manca, a dansa, a ma simti bine ar fi insemnat sa imi fie rusine de mine, avand in vedere discutiile si mesajele si tot ceea ce se intamplase intre mine si domnul Dragnea - atat mie, cat si sotului meu - si am luat decizia, in familie, de a nu participa, in primul rand pentru a nu fi ipocriti si sa mergem la o nunta de dragul aparentelor", a declarat Firea pentru TVR.

Ea a mentionat de asemenea ca proiectele "delicate, care creeaza o problema PSD si au creat in ultima perioada o dificultate de comunicare si de perceptie publica" nu au fost decise intr-un cadru larg, democratic, in forurile de conducere ale partidului, ci de "un grup restrans".

Firea a adaugat ca in urma cu aproximativ o jumatate de an si-a dat seama ca anumite proiecte ale Primariei sunt blocate la nivelul ministerelor, din dorinta lui Liviu Dragnea.



"Am incercat sa am mai multe discutii, i-am spus ca timpul trece, am inceput sa filosofam, ca voi pierde si eu, dar nu numai eu, si daca se bucura cineva ca Gabi Firea scade in sondaje sau ca nu mai ia un mandat de primar general, acesta e un lucru derizoriu, este un lucru infim in intreaga economie a analizei politice pentru un partid, dar va pierde echipa si va pierde si dumnealui, pentru simplul motiv ca tot ceea ce se intampla in capitala este vizibil la nivel national, orice groapa din Bucuresti este filmata de televiziunile nationale, nu numai de un post tv local", a declarat ea.

"I-au spus si l-au convins ca eu sunt mereu pe santiere, sunt in spitale, sunt in scoli, sunt mereu pe teren si presa vine si ma mediatizeaza pentru ca am un scop, scopul fiind acela de a confisca o candidatura a domniei sale la Palatul Cotroceni si, poate, sa iau si partidul", a afirmat ea.

Gabriela Firea a mai precizat ca desi Liviu Dragnea a nominalizat-o drept candidata pentru functia de primar general si a sustinut-o in campania electorala, dupa ca ce a obtinut mandatul de edil, presedintele PSD "s-a lasat influentat de anumite persoane", scrie Agerpres Firea a adaugat ca nu si-a dorit o candidatura pentru functia de presedinte al Romaniei.