Exista diferite tipuri de garduri, incluzandu-le pe cele din fier, din aluminiu, din lemn sau gardul viu. Cel potrivit pentru tine depinde de tipul proprietatii. Spre exemplu, daca ai o ferma care se intinde pe cel putin trei kilometri, un gard din lemn nu ar fi o investitie buna, deoarece va fi greu de intretinut in timp.

1. Te vei bucura de mai multa intimitate

Intimitatea este unul dintre cei mai importanti factori care influenteaza oamenii atunci cand trebuie sa isi cumpere o noua proprietate. Spre exemplu, daca dai o petrecere in curte sau faci plaja pe iarba din fata casei, vrei sa ai siguranta ca nu te poate privi nimeni.

Chiar daca este o proprietate remarcabila, cu dotari excelente si situata chiar in mijlocul orasului, cumparatorii nu vor fi interesati sa o achizitioneze, daca nu are un gard bine construit. O casa fara gard sau cu un gard transparent, intr-o zona populata a orasului nu ofera intimitate.

Pentru acest scop, un gard din lemn ar fi mai potrivit, in comparatie cu unul din sarma, deoarece prin cel de sarma poti vedea. Un astfel de gard opac care iti asigura intimitatea poate fi util si in cazul in care ai animale. Oamenii care vor trece pe langa nu vor putea vedea sau atinge cainele, spre exemplu si nu il vor putea rani.

2. Iti vei putea decora mai usor spatiul

Unele modele de garduri pot fi folosite in scop decorativ, mai ales pentru a creste valoarea casei la vanzare. Poti alege un gard din piatra cu diverse elemente ornamentale sau chiar un gard viu , care poate lua diverse forme si poate fi crescut din diverse plante si arbusti.

Un gard decorativ bine realizat si ingrijit te va ajuta sa obtii profit in cazul vanzarii proprietatii. Daca traiesti intr-o comunitate unde casele au anumite particularitati, ai grija sa potrivesti stilul si culoarea cu gardurile deja existente, pentru a nu strica unitatea.

3. Te vei simti mai in siguranta

Unul dintre rolurile principale ale gardului este asigurarea sigurantei celor care se afla in interiorul lui. Daca traiesti intr-un cartier rau famat, unde au loc des jafuri, lipsa unui gard creste sansa ca tu sa fii victima unui act violent. In astfel de cazuri, este recomandat gardul din lemn, imprejmuit cu o plasa prin care sa treaca curentul, pentru a descuraja orice intrus.

Un gard te va tine in siguranta si in cazul in care locuiesti langa o padure sau un camp unde sunt animale salbatice. Instalarea acestuia va impiedica animalele sa patrunda pe proprietatea ta si sa raneasca un membru al familiei sau un animal de companie.

Mai mult, gardul este in special util daca ai copii mici care se joaca uneori nesupravegheati in curte. Datorita acestuia, prichindeii vor fi impiedicati sa ajunga in situatii periculoase pentru ei, cum ar fi in apropierea unui drum foarte circulat.

4. Iti vei putea marca proprietatea mai usor

Indiferent daca ai o ferma mare sau doar o gradina mica de 2 metri, marcarea limitei proprietatii este importanta, deoarece nu va permite altor persoane sa intre pe terenul tau. Astfel, poti evita dispute cu vecinii despre eventuala bucata de teren ramasa nemarcata intre voi.

Folosirea unui gard pentru marcarea teritoriului te va ajuta sa stii mereu cat spatiu mai ai disponibil in caz ca vrei sa adaugi o anexa sau doar sa instalezi o piscina pentru copii in gradina din spatele casei.

Ridicarea unui gard in jurul proprietatii tale te poate ajuta sa te simti mai in siguranta, sa nu ai dispute legate de limitele proprietatii, sa te bucuri de mai multa intimitate dar si sa iti exprimi stilul, daca optezi pentru un gard decorativ.