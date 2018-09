Cercetatorii de la Universitatea din Melbourne au descoperit ca trei tulpini ale unei bacterii sunt rezistente la toate antibioticele de pe piata. Acestia au studiat probe din 10 tari, 78 de spitale, inclusiv din Europa.

Bacteria, cunoscuta sub numele de Staphylococcus epidermidis, se gaseste in mod natural pe pielea umana si, cel mai frecvent, infecteaza persoanele in varsta sau pacientii care au implantate materiale prostetice.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca rezistenta la antibiotice reprezinta o amenintare enorma la adresa sanatatii la nivel mondial, potrivit Hotnews.

Rezistenta la antibiotice, numita si antibiorezistenta, apare atunci cand bacteriile evolueaza si devin rezistente la antibioticele utilizate pentru tratarea infectiilor, conform OMS. Acest flagel mondial este legat in special de consumul in exces de antibiotice si de utilizarea gresita a lor.