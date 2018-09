Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, transmis AGERPRES, acestea urmeaza sa fie montate, in zilele urmatoare, in turnul "Clopotnita" de pe fatada de vest a noii Catedrale Patriarhale, la o inaltime de 60 de metri, impreuna cu structura lor metalica.

Sfintirea exterioara a clopotelor, oficiata luni, va fi urmata de sfintirea lor interioara si a clopotnitei, dupa ce acestea vor fi instalate, precizeaza Patriarhia.

Clopotele Catedralei Nationale au fost realizate in fabrica Grassmayr din Innsbruck, Austria, au o garantie de 15 ani si o viata (dainuire) apreciata la peste 400 ani. Ele au fost aduse in tara in data de 19 mai 2017.

Cele 6 clopote cantaresc impreuna 33 tone. Clopotul mare, dedicat "Eroilor Neamului", are o greutate de peste 25 de tone, cu o inaltime si un diametru de circa 3 metri. Acesta va putea fi auzit pe o raza de 15 km la evenimentele si sarbatorile importante.

In ceea ce priveste calitatea sunetelor, aceasta este asigurata prin puritatea aliajului de bronz utilizat de turnatoria din Tirol, 78% cupru electrolitic cu puritatea de 99,99% si 22% staniu electrolitic, cu aceeasi puritate, arata sursa citata.

Potrivit Patriarhiei, "urmand traditiei crestine, pe fiecare dintre cele sase clopote se afla inscriptionate: stema Patriarhiei Romane, chipul in efigie al patriarhului Daniel, sub pastorirea caruia s-a concretizat construirea Catedralei Nationale, si crucea patriarhala, precum si inscriptia: 'Binecuvantarea Patriarhului Daniel al Romaniei pentru Catedrala Nationala - Centenar 1918 - 2018'".

Costul celor sase clopote a fost achitat exclusiv din banii Patriarhiei Romane, nu din fonduri publice, mai informeaza comunicatul.