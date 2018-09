Dupa cum probabil ai auzit deja, Clujul nu este un oras ieftin, dar nici unul in care sa cheltuiesti o avere pentru a supravietui. Hai sa aflam impreuna cat costa o luna de viata in inima Transilvaniei, cu tot ce presupune aceasta.

Cazarea

Daca iti doresti un confort sporit, ai la dispozitie varianta de a inchiria, singur sau impreuna cu alti colegi ori prieteni, un apartament pentru care sa puneti bani impreuna. Desigur, chiriile din centru sunt si vor ramane cele mai scumpe din tot orasul, asa cum este cazul peste tot in lume. Daca accepti compromisul de a locui undeva mai departe de „buricul targului”, vei putea face o economie considerabila in ceea ce priveste banii cheltuiti pentru cazare. E important sa optezi si pentru dimensiunea ideala a apartamentului pentru numarul de persoane care vor locui in el, adica sa nu va grabiti sa luati o locuinta mult prea mare, dar nici una neincapatoare pentru voi. De exemplu, pentru o chirie in Cluj-Napoca in zona Gheorgheni, care este una din cele mai cautate din oras, pentru un apartament cu 3 camere veti plati la fiecare final de luna intre 400 si 450 de euro. Pe langa acestia, se vor adauga si cheltuielile de intretinere a locuintei, care iarna pot ajunge si la 600 de lei pe luna, daca apartamentul nu are centrala.

Daca esti dispus sa stai la camin, vei avea mult mai putin de platit in fiecare luna, insa va trebui sa cobori mult standardul intimitatii si al confortului. Pentru o suma de aproximativ 200 de lei pe luna vei avea un loc intr-unul din caminele de stat din Cluj, bani in care se vor incadra si cheltuielile cu utilitatile si internetul. Daca preferi un camin particular, atunci taxa lunara va fi de aproximativ 400 de lei de persoana pentru un loc intr-un camin cu patru persoane intr-o camera. Avantajul de a locui la camin pe perioada studentiei este acela ca vei participa la foarte multe petreceri si iti vei face foarte multi prieteni.

Mancarea

Transportul

Distractia

Daca dai peste o cantina studenteasca, vei plati aproximativ 12 lei pentru o masa completa cu ciorba, un fel principal si un desert. Daca bugetul iti va permite, poti alege sa mananci intr-unul din restaurantele renumite din Cluj, unde o ciorba costa 12 lei, un fel principal 20 de lei, iar un desert, aproximativ 15 lei.E bine sa stii ca regia autonoma de transport din Cluj iti va oferi un abonament gratuit pentru doua linii daca ai mai putin de 26 de ani si esti student la buget sau unul redus la jumatate daca esti student la taxa sau daca ai mai mult de 26 de ani si ai intrat la buget. StudCard, ISIC Student, Euro<26, Student sau OMNIPASS sunt cardurile nebancare pe care ti le poti face pentru a beneficia de aceste reduceri, dar si de multe altele, in restaurantele sau cluburile din Cluj-Napoca.Si daca tot a venit vorba de cluburi, sa stii ca in Cluj distractia este la ea acasa. In afara de cele doua mari festivaluri, Electric Castle si Untold, orasul este mereu in atentia celor care iubesc concertele sau alte activitati artistice. Cand iesi, insa, intr-un club cu prietenii poti alege dintre locurile variate din Cluj, unde pe o bere poti da intre 5 si 15 lei, iar pentru o cafea vei plati pana in 10 lei. Daca esti fata, sansele ca intrarea in majoritatea cluburilor din oras sa fie gratuita este foarte mare.Acum ca stii la ce cheltuieli lunare sa te astepti in Cluj, iti dorim mult succes in noua etapa a vietii tale, mai exact cea mai frumoasa - studentia.