Autoritatile au fost anuntate, aproape de ora 8.00, ca pe suprafata lacului Padurice pluteste trupul unei femei posibil inecate.

"Echipa de salvatori din cadrul Detasamentului Arad al ISU Arad s-a deplasat la fata locului, au scos la mal trupul femeii, insa nu au putut decat sa constate decesul acesteia. Conform pompierilor, femeia al carei trup fara viata a fost scos din apele lacului avea in jur de 60 de ani, insa nici varsta exacta si nici identitatea nu au putut fi stabilite, deoarece asupra acesteia nu au fost gasite acte", a declarat presei purtatorul de cuvant al ISU Arad, maior George Plesca, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, deocamdata nu se stie cum a ajuns femeia decedata in apele lacului, intrucat nu exista martori care sa poata furniza informatii in acest sens.

"Pompierii militari au predat cadavrul femeii Serviciului de Medicina Legala Arad, in vederea efectuarii necropsiei. Cazul a fost preluat de politisti, care vor continua cercetarile in vederea stabilirii identitatii femeii si a conditiilor in care aceasta s-a inecat in lac", a adaugat purtatorul de cuvant al ISU Arad.